Oyem (dpa) - Der viermalige Afrika-Cup-Sieger Ghana und Rekordsieger Ägypten komplettieren das Halbfinale der Kontinentalmeisterschaften. Die Black Stars besiegten die Demokratische Republik Kongo mit 2:1 (0:0) und treffen in der Runde der besten Vier nun auf Kamerun.

Stürmer Jordan Ayew von Aston Villa (63. Minute) und sein Bruder André Ayew vom Premier-League-Club West Ham United per Foulelfmeter (78.) trafen für den Favoriten und machten den Sieg perfekt.

Außenseiter Kongo mit dem Ingolstädter Bundesliga-Profi Marcel Tisserand hielt lange gut mit, konnte aber durch Paul-José Mpoku nur den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen (68. Minute). Der Schalker Bernard Tekpetey kam bei Ghana nicht zum Einsatz. Den letzten Halbfinal-Teilnehmer ermittelten am Abend Ägypten und Marokko, neben Ghana und Kamerun schaffte auch Burkina Faso den Sprung unter die letzten Vier.

Ägypten zog dann als letztes Team in die Vorschlussrunde ein. Der Rekordchampion setzte sich im Viertelfinale mit 1:0 (0:0) gegen Marokko durch. Das Tor erzielte Offensivspieler Mahmoud Kahraba in der 88. Minute. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft der siebenmalige Cupgewinner nun am Mittwoch auf die Überraschungsmannschaft Burkina Faso. Das Finale der Kontinentalmeisterschaft wird am Sonntag angepfiffen.