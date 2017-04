Liverpool (dpa) - Der ehemalige Liverpool-Profi und frühere englische Nationalspieler Steven Gerrard ist von der Arbeit von Reds-Coach Jürgen Klopp überzeugt.

«Wir haben Glück, so einen Weltklasse-Trainer zu haben», sagte Gerrard dem Sender BT Sport vor der Partie gegen den FC Everton. «Natürlich waren die letzten sechs, sieben Wochen sehr unkonstant», räumte der 36-Jährige ein. «Aber wir sind alle lange genug im Fußball, um zu wissen, dass es mal Phasen gibt, wo es nicht so läuft, wie man will. Man muss das Gesamtbild sehen. Wir sind sehr froh und überzeugt, dass er das Team voranbringt.»

Steven Gerrard spielte von 1998 bis 2015 für den FC Liverpool und gewann mit dem Verein unter anderem die Champions League und zweimal den FA Cup. Nach einem Engagement beim MLS-Club LA Galaxy arbeitet er seit Januar als Jugendtrainer beim FC Liverpool.