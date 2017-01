Verbleib von Podolski ungewiss Galatasaray Istanbul und Hamit Altintop lösen Vertrag auf

Istanbul (dpa) - Der Vertrag des ehemaligen Bundesliga-Profis Hamit Altintop beim türkischen Rekordmeister Galatasaray ist einvernehmlich aufgelöst worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur DHA.

Altintop, der in der Bundesliga für den FC Schalke 04 und Bayern München aktiv war, kam im Sommer 2012 von Real Madrid nach Istanbul. Als Hoffnungsträger verpflichtet, wurde der 34-Jährige in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In der laufenden Saison wurde er von Galatasaray-Trainer Jan Olde Riekerink kaum berücksichtigt. In insgesamt 89 Partien erzielte der Mittelfeldspieler vier Tore für die «Löwen».

Altintop ist nicht der einzige Abgang bei Galatasaray in der Winterpause. Auch der Vertrag mit dem im vergangenen Sommer geholten isländischen Nationalstürmer Kolbeinn Sigthorsson, der aufgrund von Verletzungen kein einziges Spiel absolvierte, wurde aufgelöst. Laut Medienberichten wurde unter anderem auch dem kamerunischen Nationalspieler Aurelien Chedjou und dem ehemaligen Dortmunder Yasin Öztekin ein Wechsel nahegelegt.

Zudem steht weiterhin ein Abgang von Lukas Podolski im Raum. Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu hatte erklärt, dass der chinesische Club Beijing Guoan ein Angebot für den nicht mehr im DFB-Team aktiven Weltmeister abgegeben habe.