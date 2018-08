Valencia (dpa) - Der belgische Fußball-Nationalspieler und Ex-Dortmunder Michy Batshuayi wird in der kommenden Saison vom FC Chelsea an den FC Valencia verliehen.

Darauf einigten sich die beiden Clubs, wie der sechsfache spanische Meister mitteilte. Der 24 Jahre alte Batshuayi, der seit 2016 bei Chelsea unter Vertrag steht, war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Borussia Dortmund ausgeliehen. In 14 Spielen erzielte er neun Tore für den Fußball-Bundesligisten. Bei der WM in Russland kam Batshuayi in drei Spielen für Belgien zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.