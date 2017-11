Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Premier League den Sprung auf einen Champions-League-Platz verpasst. Die Reds trennten sich im Topspiel vom englischen Fußballmeister FC Chelsea 1:1 (0:0) und bleiben mit 23 Punkten auf Platz fünf.

Titelverteidiger Chelsea steht mit 26 Zählern weiterhin auf Platz drei. Die Gastgeber waren vor 53 225 in einem temporeichen Spiel die bessere Mannschaft und verpassten es, nach dem Führungstreffer durch den Ägypter Mohamed Salah (65.) nachzulegen. Stattdessen drückte Chelsea in der Schlussphase auf den Ausgleich und wurde fünf Minuten vor dem Ende durch den zwei Minuten zuvor eingewechselten Brasilianer Willian mit dem 1:1 belohnt.

Während beim FC Liverpool der angeschlagene deutsche Nationalspieler Emre Can nicht im Kader stand, saß bei den Londonern Abwehrspieler Antonio Rüdiger 90 Minuten auf der Bank.

Rekordmeister Manchester United kam gegen Aufsteiger Brighton & Hove Albion zu einem glanzlosen 1:0 (0:0)-Erfolg. Der englische Nationalspieler Ashley Young erlöste das Team von Startrainer José Mourinho nach 66 Minuten mit dem Siegtor.

Durch den neunten Saisonsieg konnte United zumindest bis Sonntag den Rückstand auf den Lokalrivalen City auf fünf Punkte verkürzen. Brighton & Hove bleibt mit dem Deutschen Pascal Groß Neunter.

Die Tottenham Hotspur kamen vier Tage nach dem 2:1-Sieg in der Champions League bei Borussia Dortmund gegen West Bromwich Albion nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Torjäger Harry Kane sorgte in der 74. Minute zumindest für einen Zähler, nachdem Salomón Rondón die Gäste nach vier Minuten in Führung gebracht hatte.