Liverpool (dpa) - Der englische Fußballclub FC Everton hat sich nur einen Tag nach der 2:5-Niederlage gegen den FC Arsenal und dem Sturz auf einen Abstiegsplatz von Trainer Ronald Koeman getrennt. Das erklärte der Tabellen-18. in einer kurzen Mitteilung auf seiner Website.

«Der FC Everton kann bestätigen, dass Ronald Koeman den Club verlassen hat», heißt es darin. Die Vereinsführung dankte dem 54-Jährigen für seine Verdienste in den vergangenen 16 Monaten. Angaben zu einem möglichen Nachfolger machte der Club nicht.

Unter dem Niederländer Koeman war Everton in der Vorsaison noch auf Platz sieben gelandet und hatte sich damit für die Europa League qualifiziert. Doch in dieser Saison lief es für die Toffees, die im Sommer laut britischen Medien fast 160 Millionen Euro für Spielertransfers ausgegeben hatten, nicht rund. Aus neun Liga-Spielen holte Everton nur zwei Siege und zwei Unentschieden. In der Europa League steht das Team nach zwei Niederlagen und einem Remis vor dem Aus.

Nach dem 2:5 am Sonntag gegen Arsenal hatte Koeman noch erklärt, er sei überzeugt, er könne «die Gesamtsituation verbessern». Dazu kommt es nun nicht mehr. Als Hauptgrund für den schwachen Saisonverlauf haben Experten den Abgang von Topstürmer Romelu Lukaku zu Liga-Konkurrent Manchester United ausgemacht. Neuzugang Wayne Rooney konnte den belgischen Nationalspieler im Angriff bisher nicht ersetzen.