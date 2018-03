Madrid (dpa) - Der FC Barcelona marschiert weiter ungeschlagen dem Meistertitel entgegen, und auch Fußball-Superstar Lionel Messi hat wieder getroffen.

Beim 2:0 (2:0)-Heimsieg des souveränen Tabellenführers gegen Athletic Bilbao erzielte der Argentinier in der 30. Minute das zweite Tor, es war schon der 25. Treffer im 29. Saisonspiel in der Liga für den Argentinier. Teamkollege Paco Alcacer hatte die Katalanen in der 8. Minute in Führung gebracht.

Barcelona führt die Tabelle der Primera Divison mit nunmehr 75 Punkten an, Atlético Madrid bleibt Zweiter (65) vor Champions-League-Sieger Real Madrid (60), der dank Superstar Cristiano Ronaldo zu einem 6:3 (1:1) gegen Neuling FC Girona kam.

Ronaldo erzielte seine Saisontore Nummer 19 bis 22 (11, 48., 64. und 90.). Außerdem waren Lucas Vazquez (59.) und Gareth Bale (86.) erfolgreich. Für Girona trafen zweimal Christian Stuani (29. und 67.) sowie Juanpe (88.). Weltmeister Toni Kroos kam bei Real über 90 Minuten zum Einsatz.