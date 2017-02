London (dpa) - Nach zwei Niederlagen in Serie hat der FC Arsenal mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Shkodran Mustafi wieder einen Sieg gefeiert.

Gegen das abstiegsgefährdete Hull City gewann Arsenal mit 2:0 (1:0) und zog dadurch in der Premier-League-Tabelle vorläufig an Manchester City vorbei auf Platz drei. Für beide Tore sorgte der Chilene Alexis Sánchez (34./90.+3 Minute). Den ersten Treffer erzielte er mit der Hand, Schiedsrichter Mark Clattenburg erkannte das Tor nach Rücksprache mit dem Assistenten an der Linie aber an. Den zweiten Treffer markierte er per Strafstoß nach einem Handspiel des Hull-Spielers Samuel Clucas, der dafür Rot sah.

Arsenal-Trainer Arsène Wenger verfolgte die Partie wegen einer Innenraumsperre von der Tribüne aus. Seine Mannschaft war vier Tage vor dem Champions-League-Achtelfinale beim FC Bayern-München zwar überlegen, tat sich jedoch vor dem Tor gegen die tiefstehenden Gäste schwer. Sánchez erlöste die Gunners erst in der Nachspielzeit mit seinem 17. Saisontreffer.

Arsenal verkürzte als Dritter den Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea zunächst auf neun Punkte. Chelsea spielt erst am Sonntag beim FC Burnley. Hull City bleibt als Tabellen-18. in der Abstiegszone.