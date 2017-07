Wien (dpa) - Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Heiko Westermann wechselt nach einem Jahr bei Ajax Amsterdam zu Austria Wien nach Österreich.

Der 33-Jährige kommt ablösefrei und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Club des deutschen Trainers Thorsten Fink am Montag mitteilte. Ajax erklärte, der Vertrag mit dem 27-maligen Nationalspieler sei einvernehmlich aufgelöst worden.

Westermann war nach vielen Jahren in der Bundesliga und einer Saison bei Betis Sevilla in Spanien im vergangenen Jahr zu Ajax gewechselt. Beim Europa-League-Finalisten kam der Verteidiger vergangene Saison aber nur auf vier Einsätze in der Liga und zwei in der Europa League.

Austria-Trainer Fink und Westermann kennen sich noch aus gemeinsamen HSV-Zeiten. «So ein erfahrener Mann hinten drinnen tut uns sicher ganz gut. Er ist ein Vorbild für die Jungen», sagte Fink.