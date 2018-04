Wien (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Heiko Westermann hat seine Karriere für beendet erklärt. Wie sein Club Austria Wien mitteilte, hat er sich mit dem 34 Jahre alten Innenverteidiger auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Westermann hatte sich nie ganz von einem Knorpelschaden im Knie erholt, den er sich im vorigen November zugezogen hatte. «Es kommt die Zeit, da sagt dein Körper, jetzt müsstest du langsam mit dem Fußball aufhören. An diesem Punkt bin ich jetzt angekommen. Die Reise Profifußball ist für mich zu Ende», erklärte Westermann in einer Vereinsmitteilung. Er sei unheimlich dankbar, dass er seine Leidenschaft zum Beruf habe machen können. «Jetzt freue ich mich auf die Zeit nach der aktiven Karriere, bin mir aber sicher, dass ich dem Fußball auf die eine oder andere Art erhalten bleiben werde.»

Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt meinte: «Wir bedanken uns einerseits bei einem großartigen Sportler für seinen Einsatz und auf der anderen Seite bei einem großartigen Menschen für die nun gefundene Lösung.»

Westermann spielte in seiner Karriere für die Spielvereinigung Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, den FC Schalke 04, den Hamburger SV, Betis Sevilla, Ajax Amsterdam und Austria Wien. «Lieber Heiko, wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft!», twitterte der Hamburger SV zum Abschied.

Insgesamt absolvierte Westermann 318 Bundesligaspiele sowie 27 Partien für die DFB-Auswahl. Zuletzt kam er beim 1:0-Sieg in England am 19. November 2013 zum Einsatz, erstmals stellte ihn Bundestrainer Joachim Löw beim 3:0-Erfolg in Österreich am 6. Februar 2008 auf.