Kielce (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Torwart Dieter Burdenski ist neuer Mehrheitseigner des polnischen Fußball-Erstligisten Korona Kielce. Der 66-Jährige hat 72 Prozent der Anteile an dem Club übernommen.

«Ich bin zu diesem Verein gekommen, weil ich gespürt habe, dass hier viel zu bewegen ist», sagte Burdenski am 11. April bei seiner Vorstellung. Zuvor hatte der «Weser Kurier» über das Vorhaben von Burdenski berichtet.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo es die sogenannte 50+1-Regel verbietet, dass Einzelpersonen oder Unternehmen ohne Bezug zum Club die Mehrheit in einem Verein übernehmen, gibt es diese Beschränkung in Polen nicht. Kielce belegt in der Ekstraklasa derzeit den achten Tabellenplatz.

Seit November 2016 habe er mit den Kielcer Behörden über den Kauf Koronas verhandelt, erklärte Burdenski, der sich in der Vergangenheit als Organisator von Trainingslagern in der Türkei einen Namen gemacht hatte. Die Gespräche seien hart aber fair gewesen, meinte er. Die Stadt besitzt weiter 28 Prozent am Verein.

«Das ist weiterhin ein Kielcer Club, und daran gibt es keinen Zweifel, sagte der Präsident der Stadt Kielce, Wojciech Lubawski. Auch Burdenski ließ daran keinen Zweifel aufkommen. «Korona ist ein polnischer Verein und wird immer ein polnischer Club bleiben», sagte der frühere Torhüter, der allein für Werder Bremen 444 Mal zwischen den Pfosten stand. Burdenski kündigte an, so oft wie möglich in Polen zu sein. «Ich bin kein Investor per Telefon», sagte Burdenski.