Toronto (dpa) - Toronto FC hat in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS als erste Mannschaft aus Kanada den Titel gewonnen.

In der Neuauflage des Vorjahresfinales setzte sich das frühere Team von Ex-Nationalspieler Torsten Frings am Samstag (Ortszeit) mit 2:0 (0:0) gegen Titelverteidiger Seattle Sounders durch. Die Treffer vor heimischem Publikum erzielten Jozy Altidore (67. Minute) und Victor Vazquez (90.+4).

Im vergangenen Jahr hatte Toronto, wo der ehemalige Gladbacher Bundesliga-Profi Michael Bradley die Kapitänsbinde trägt, im Elfmeterschießen gegen Seattle verloren, in der aktuellen Saison stellten sie mit 69 Punkten in der Hauptrunde einen Rekord auf. In der 22-jährigen MLS-Geschichte gab es zuvor nur Meister aus den USA.