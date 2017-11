São Paulo (dpa) - Der brasilianische Fußballspieler Zé Roberto beendet mit 43 Jahren seine Profikarriere. Der Mittelfeldspieler werde sich zum Ende der Saison Anfang Dezember aus dem aktiven Fußball zurückziehen, kündigte sein Verein Palmeiras an.

In einem auf Twitter veröffentlichten Video rief Roberto die Fans auf, ihn beim letzten Heimspiel am kommenden Montag gegen Botafogo zu verabschieden. Wenn er noch einmal aufgestellt wird, könnte das Auswärtsspiel gegen Atlético Paranaense am 3. Dezember Robertos letzte Partie als Fußballprofi werden.

Er begann seine Karriere beim kleinen Club Portuguesa in seiner Heimatstadt São Paulo. Seine größten Erfolge feierte Roberto in der Bundesliga, wo er bei Bayer Leverkusen (1998 - 2002), Bayern München (2002 - 2006) und dem Hamburger SV (2009 - 2011) unter Vertrag stand. Mit Bayern München wurde er vier Mal Deutscher Meister. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt er 84 Spiele und holte zwei Mal die Copa América und zwei Mal den Confederations Cup.