Amiens (dpa) - Nach einem schweren Unglück auf der Zuschauertribüne des Fußballstadions im nordfranzösischen Amiens suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Ursache.

Beim Jubel über ein Tor des OSC Lille war am Samstagabend ein Sicherheitsgeländer des Gästeblocks zusammengebrochen. Mehrere Dutzend Zuschauer stürzten etwa eineinhalb Meter in den Innenraum des Stadions. 29 Menschen wurden verletzt. Sechs von ihnen waren am Sonntag zunächst noch zur Beobachtung im Krankenhaus, konnten es aber später am Tag schon wieder verlassen.

«Gute Nachrichten! Alle Lille-Fans, die während des Spiels verletzt wurden, haben das Krankenhaus verlassen. Wir denken an sie», schrieb der OSC Lille am Sonntagabend auf Twitter. Das Erstligaspiel gegen Amiens SC wurde abgebrochen, die Staatsanwaltschaft führt eine Untersuchung wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zudem könnte der Vorfall auch disziplinarische Folgen haben: Die französische Profi-Liga LFP kündigte am Sonntag eine Untersuchung an.

Der Präsident des Gastgebers Amiens SC, Bernard Joannin, kritisierte nach dem Spiel zunächst die Fans von Lille: «Die Polizei hatte uns gewarnt, dass 200 sehr aufgeregte Ultras im Gästebereich waren», sagte er. «Sie haben sich in chaotischer Weise, mehr als 500 Leute, auf diese Barriere gestürzt, die in perfektem Zustand war.» Am Sonntag bedauerte er die Äußerungen und sagte im Sender TF1, er habe sich «ungeschickt» ausgedrückt.

Der Gäste-Club stellte dagegen den Zustand des Licorne-Stadions infrage. «Heute Abend haben wir auch das Recht, uns Fragen über die Organisations- und Sicherheitsbedingungen zu stellen», erklärte Lille-Chef Marc Ingla. «Unsere Fans und unser Club sind die Opfer der Ereignisse des Abends.»

«Wir haben alle gesehen, dass es eine sehr große Menschenmasse gab, die sich gegen diese Barriere gedrängt hat», sagte Staatsanwalt Alexandre de Bosschère dem Sender France 3. «Nur ein Experte wird uns sagen können, ob es eine besondere, anormale Schwachstelle gab oder die Einrichtung nicht geeignet war», betonte er. «Es ist viel zu früh, das zu wissen.» Im Stadion von Amiens werden derzeit Arbeiten durchgeführt - örtliche Verantwortliche betonten jedoch, dass diese nichts mit der Sicherheitsabsperrung zu tun hätten.

Der Zwischenfall ereignete sich in der 17. Spielminute, nachdem die Fans über den Führungstreffer von Lilles Fodé Ballo-Touré gejubelt hatten. «Alle sind auf den Boden gefallen, und allen wurde der Brustkorb zusammengedrückt», sagte der Zuschauer Jordan dem Sender Franceinfo. «Ich habe Leute gesehen, denen es schwer fiel, wieder zu Atem zu kommen. Mir tut noch ein wenig der Schädel weh.»

Die verletzten Gästefans aus Lille mussten anschließend auf Tragen aus dem Stade de la Licorne gebracht werden. Gastgeber Amiens spielt derzeit seine erste Saison in der Ligue 1.