Bournemouth (dpa) - Der englische Fußball-Nationalspieler Jermain Defoe wechselt ablösefrei vom AFC Sunderland zum AFC Bournemouth. Der 34-Jährige unterschrieb beim Club aus der Premier League einen Dreijahresvertrag, wie Bournemouth mitteilte.

Defoe hatte schon in der Saison 2000/2001 auf Leihbasis bei den Südwest-Engländern gespielt und damals einen Vereinsrekord aufgestellt, als er in zehn Drittliga-Spielen in Serie traf. Beim Erstliga-Absteiger Sunderland erzielte er in der vergangenen Spielzeit 15 Tore.