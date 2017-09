London (dpa) - Die englische Premier League hat die Transferperiode für das kommende Jahr verkürzt. Das bestätigte die Liga nach einem Treffen der Vorstände der 20 Clubs.

Demnach dürfen innerhalb der höchsten Spielklasse in England von der kommenden Spielzeit an keine Spieler mehr nach Saisonbeginn transferiert werden. Das Transferfenster soll künftig um 17.00 Uhr am letzten Donnerstag vor dem Saisonstart schließen.

Allerdings dürfen im Rahmen der international gültigen Transferperioden auch weiterhin Profis aus anderen Ligen verpflichtet werden. Ebenso dürfen weiterhin Spieler in andere Ligen abgegeben werden, lediglich innerhalb der Premier League sollen Transfers untersagt sein. Die Entscheidung soll Spielern und Clubs mehr Planungssicherheit verschaffen.