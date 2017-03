Eskisehir (dpa) - Der Dortmunder Bundesliga-Profi Emre Mor hat beim 3:1 (2:0) der türkischen Fußball-Nationalmannschaft im Testspiel gegen Moldau sein erstes Länderspieltor erzielt.

Der 19-Jährige eröffnete in der 14. Minute den Trefferreigen für die Gastgeber in Eskisehir. Ahmet Calik (24.) und Cengiz Under (52.) erhöhten für die Türken auf 3:0, ehe den Moldauern in der Schlussminute noch der Ehrentreffer durch Radu Ginsari gelang.

Moldau liegt in der WM-Qualifikation in Gruppe D abgeschlagen auf Platz 6, während sich die Türken als Vierter der Gruppe I noch Hoffnungen auf eine Qualifikation für das Turnier in Russland machen.