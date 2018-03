Los Angeles (dpa) - Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat mit einem Doppelpack im ersten Spiel für Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen MLS einen Derbysieg gefeiert.

Im Spiel gegen den Lokalrivalen Los Angeles FC konnten sich die Galaxy nach einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit mit 4:3 (0:2) durchsetzen.

LAFC Stürmer Carlos Vela brachte seine Mannschaft bereits in der fünften Spielminute in Führung. Der 29-jährige Mexikaner (26.) erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 für die Gäste. Galaxy-Verteidiger Daniel Steres (48.) vergrößerte kurz nach dem Wiederanpfiff mit einem Eigentor den Rückstand auf 0:3. Den Start zur Aufholjagd lieferte Sebastian Lletget (61.) mit seinem Anschlusstreffer zum 1:3.

Ibrahimovic, der am Freitag seine erste Trainingseinheit in Los Angeles absolvierte, wurde in der 71. Minute eingewechselt. Nur zwei Minuten später verkürzte Chris Pontius auf 2:3 aus Sicht der Galaxy. Ibrahimovic (77./90.) vollendete sein Comeback mit einem Doppelpack innerhalb der letzten 13 Minuten. Galaxy liegt nach dem zweiten Saisonsieg mit aktuell sieben Punkten an der Spitze der Western Conference.