2:0 gegen FC Nantes Draxler und Trapp holen Auswärtssieg mit Paris St. Germain

Nantes (dpa) - Julian Draxler und Kevin Trapp haben mit Paris St. Germain einen Auswärtssieg in der französischen Ligue 1 eingefahren. Die deutschen Fußball-Profis standen beim 2:0 (1:0) gegen den FC Nantes in der Startelf, Draxler wurde nach 69 Minuten ausgewechselt.

Beide Tore erzielte Edinson Cavani (21./65. Minute). Paris bleibt Tabellendritter, rückte aber bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter OGC Nizza heran, der beim abstiegsgefährdeten SC Bastia nicht über ein 1:1 hinauskam. Die zweitplatzierte AS Monaco könnte Nizza am Sonntag von Platz eins verdrängen.