Bei Freundschaftsspiel Draxler läuft erstmals für Paris St. Germain auf

Tunis (dpa) - Nur einen Tag nach seiner offiziellen Vorstellung als Neuzugang hat Fußball-Nationalspieler Julian Draxler sein erstes Spiel im Trikot von Paris Saint-Germain bestritten.

Beim Freundschaftsspiel der Franzosen gegen die tunesische Mannschaft Club Africain wurde der Ex-Wolfsburger zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Draxler spielte beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft zwei Torchancen heraus. 85 Prozent seiner Pässe kamen an. Das Spiel wurde von Ausschreitungen überschattet.

Für den Weltmeister ist der Wechsel eine neue sportliche Chance. Er setzt mit dem Engagement in Paris einen Schlussstrich unter sein unglückliches Kapitel in Wolfsburg. Bei den Franzosen spielt er zusammen mit dem früheren Frankfurter Torwart Kevin Trapp. Am Samstag trifft Paris im französischen Pokal auf den SC Bastia.