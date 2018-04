Dubai (dpa) - Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona ist als Trainer in den Vereinigten Arabischen Emiraten gefeuert worden. Der Zweitligaclub Fudschaira SC gab bekannt, das gesamte Trainerteam nach dem 1:1 gegen den Konkurrenten Chorfakkan beurlaubt zu haben.

Durch das Ergebnis war der direkte Aufstieg in die Erste Liga der Emirate für den Club nicht mehr direkt möglich, sondern nur noch über Playoffs. Maradona war seit Mai 2017 bei dem Verein am Golf von Oman unter Vertrag.

Der Weltmeister von 1986 hatte bereits von Juli 2011 an für gut ein Jahr den Club Al-Wasl in Dubai trainiert, musste dort allerdings vorzeitig gehen. In seiner Trainerkarriere konnte Maradona bislang nicht an seine Erfolge als Spieler anknüpfen.

Die knapp zweijährige Amtszeit als Nationalcoach Argentiniens endete bei der WM 2010 nach dem Viertelfinal-Aus gegen Deutschland. Vor seiner Zeit bei Fudschaira hatte Maradona auch eine Aufgabe beim Weltverband FIFA übernommen.