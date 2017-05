Zeist (dpa) - Dick Advocaat ist erneut Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 69-Jährige folgt auf Danny Blind, wie der Königliche Niederländische Fußballbund (KNVB) in Zeist bei Utrecht mitteilte.

Blind war im März wegen enttäuschender Leistungen in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland beurlaubt worden. Ex-Nationalspieler Ruud Gullit wird der neue Assistenz-Coach. Advocaat will zunächst die Saison beim türkischen Club Fenerbahçe Istanbul beenden und seine neue Aufgabe bei Oranje im Juni antreten. Seine erste wichtige Partie ist das Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am 9. Juni.

Nach Niederlagen gegen Frankreich und Bulgarien sowie einem Unentschieden gegen Schweden steht die Mannschaft von Kapitän Arjen Robben zur Zeit nur auf Platz vier in der Gruppe A. Nur der Erste qualifiziert sich direkt für die WM, der Zweite muss in die Playoffs. Der Rückstand der Elftal auf Spitzenreiter Frankreich beträgt sechs, der auf die zweitplazierten Schweden drei Punkte. Unter Blind hatten die Niederländer bereits die EM 2016 in Frankreich verpasst.

Für den international erfahrenen Advocaat mit dem Spitznamen «Der kleine General» ist es bereits die dritte Amtszeit als Bondscoach. 1994 erreichte er mit Oranje das WM-Viertelfinale, 2004 das EM-Halbfinale. Im vergangenen Jahr hatte er seinen Posten als Assistent bei Oranje nach nur wenigen Monaten plötzlich aufgegeben, um in die Türkei zu wechseln. Dies hatte in den Niederlanden für Empörung und beim damaligen Trainer Blind für Enttäuschung gesorgt.

Er habe seine Gefühle darüber wegstecken müssen, räumte der technische Direktor des KNVB, Hans van Breukelen, ein. «Natürlich habe ich mit Dick darüber gesprochen, aber jetzt geht es darum, was das Beste ist für Oranje.» Auch die Spieler seien über die Entscheidung des KNVB «überrascht» gewesen, sagte van Breukelen. «Aber sie sind wie ich professionell und können sich über dieses Gefühl hinwegsetzen.»

Advocaat war nicht die erste Wahl des KNVB, gab van Breukelen zu. Erst hatte Traumkandidat Louis van Gaal abgelehnt, dann waren auch Ronald Koeman, Frank de Boer und Roger Schmidt nicht verfügbar.

Van Breukelen hätte zudem gerne auf den ehemaligen Assistenztrainer des FC Chelsea und FC Barcelona, Henk ten Cate, mit Fred Rutten (früher beim FC Schalke 04) als Assistent gesetzt. Nach der Absage von Rutten fiel die Entscheidung auf das Duo Advocaat/Gullit. Beide bekommen zunächst einen Vertrag für sechs Monate. Bei einer Qualifikation für die WM soll der Kontrakt verlängert werden.

Als Clubtrainer arbeitete Advocaat unter anderem bei PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Borussia Mönchengladbach sowie Zenit St. Petersburg. Der Niederländer war auch Nationaltrainer von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea, Belgien, Russland und Serbien.