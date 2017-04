London (dpa) - Der FC Arsenal hat im Rennen um die Europokalplätze in der englischen Premier League einen Rückschlag erlitten. Mit den deutschen Fußball-Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi verloren die Gunners am Montagabend bei Crystal Palace 0:3 (0:1).

Andros Townsend brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte zunächst Yohan Cabaye auf 2:0 (63.), ehe Luka Milivojevic per Foulelfmeter für den Endstand sorgte (68.). Durch die Niederlage hat der sechstplatzierte FC Arsenal weiter drei Punkte Rückstand auf Manchester United auf Rang fünf. Crystal Palace vergrößerte seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sechs Punkte.