Paris (dpa) - Das Debüt von Stürmerstar Neymar für Paris Saint-Germain am kommenden Wochenende droht zu platzen. Neymars Ex-Verein FC Barcelona habe sechs Tage nach dem Rekordwechsel immer noch keine Spielfreigabe für den 25 Jahre alten Brasilianer erteilt, berichtete die Fachzeitung «L'Équipe».

Ob Neymar am Sonntag im Spiel der französischen Fußball-Liga bei EA Guingamp für seinen neuen Verein auflaufen kann, ist weiterhin fraglich. Noch ist aber Zeit: Wenn das Dokument bis Mitternacht in der Nacht zu Sonntag eintreffe, werde Neymar eingesetzt werden können, hieß es. Barça dürfe sich mit der Erteilung der Freigabe aber theoretisch bis zum 18. August Zeit lassen. Wegen der fehlenden Spielberechtigung war der brasilianische Nationalspieler am Wochenende im ersten Liga-Spiel gegen SC Amiens (2:0) nicht eingesetzt worden.



Da Barcelona Neymar nicht ziehen lassen wollte, musste PSG den Profi aus dem Vertrag freikaufen und die festgeschriebene Ablöse von 222 Millionen Euro zahlen. So viel Geld war zuvor im Fußball noch nie für einen einzigen Spieler ausgegeben worden. Am Donnerstag vergangener Woche unterschrieb der Stürmer beim Hauptstadt-Club, bei dem auch die Deutschen Julian Daxler und Kevin Trapp spielen, einen Fünfjahresvertrag.