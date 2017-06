Tirana (dpa) - Gianni De Biasi ist nicht mehr Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Albanien.

Er lege sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder, um seinem Nachfolger mehr Zeit in der laufenden WM-Qualifikation einzuräumen, begründete der 60-Jährige seinen Schritt vor der Presse in Tirana.

Der italienische Coach, der das Nationalteam seit Dezember 2011 trainiert, hatte eigentlich erst mit dem Ende der WM-Qualifikation zurücktreten wollen. Albanien hat jedoch nur noch wenig Chancen, an dem Turnier in Russland teilzunehmen. Den größten Erfolg hatte De Biasi mit der erstmaligen Teilnahme Albaniens an der Europameisterschaft 2016 erzielt.

Die heimischen Medien zeigten sich geschockt. Die Entscheidung sei wie «ein Blitz aus heiterem Himmel» gekommen, schrieb die nationale Nachrichtenagentur ATA. In einer emotionalen Dankesrede beschrieb der Präsident des Fußballverbandes, Armando Duka, De Biasi als den besten Trainer in der Geschichte seines Landes. Die sportlichen Erfolge hätten unauslöschbare Spuren hinterlassen.