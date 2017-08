«Marca»: «Vier Jahre im Schatten von Messi: Barça verliert den designierten Nachfolger des Argentiniers. Der Brasilianer will in Paris den Solo-Flug wagen.»

«BBC»: «Mit 25 im besten Alter und kurz vor einer WM, die seine Karriere definieren kann, hat sich Neymar für einen Club entschieden, der ihn zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit macht, sowohl auf dem Platz als auch daneben.»

«The Guardian»: «Neymar will jetzt im Mittelpunkt stehen und (ein Team) führen. Er kann spielen, wo er will und wie er will, und muss sich nicht anderen anpassen. Wäre er in Barcelona geblieben, wäre es dort und auch beim Ballon d'Or nie um ihn gegangen. Im Prinzenpark wäre der Erfolg sein eigener, PSG wäre sein Team.»

«Mirror»: «Die wirklich irrsinnige Summe, die Barcelona für den brasilianischen Star bekommt, ist einfach schwer zu begreifen. (...) Eine Krankenschwester verdient im Durchschnitt 23 350 Pfund pro Jahr. Für den Preis von einem Neymar könnte man theoretisch 8522 Krankenschwestern zwölf Monate lang beschäftigen.»