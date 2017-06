Rom (dpa) - Der brasilianische Fußballprofi Dani Alves verabschiedet sich nach nur einem Jahr vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

«Heute endet unsere professionelle Beziehung, und ich werde alle weiter bei mir tragen, die Juve von ganzem Herzen zu einem großartigen Club machen», schrieb der 34-jährige Verteidiger auf Instagram. «Ich spiele nicht für Geld Fußball, ich spiele Fußball, weil ich diesen Beruf liebe.»

Der brasilianische Nationalspieler kam erst vor einem Jahr vom FC Barcelona nach Turin. Er wird jetzt mit Manchester City in Verbindung gebracht. Juventus hatte in diesem Jahr zum sechsten Mal in Serie die Meisterschaft gewonnen. Im Champions-League-Finale unterlagen die Italiener allerdings Real Madrid.