Maracaibo (dpa) - Den ersten internationalen Auftritt nach dem tragischen Flugzeugabsturz im vergangenen Jahr hat der brasilianische Fußballverein AF Chapecoense für sich entschieden. Das Team setzte sich in der Copa Libertadores mit 2:1 gegen Atlético Zulia durch.

Für die Gäste trafen im venezolanischen Maracaibo Reinaldo (33.) und Luiz Antonio (68.). Juan Arango verkürzte für die Gastgeber in der 77. Minute zum Endstand.

Die Mannschaft wurde von den venezolanischen Fans mit Applaus im Stadion empfangen. Nach dem Debüt in Maracaibo steht «Chape» an der Spitze der Gruppe 7 in der Copa Libertadores. Die Gruppengegner Lanús aus Argentinien und Nacional aus Uruguay spielen am kommenden Donnerstag.

Bei einem schweren Flugzeugunglück Ende November war fast die gesamte Mannschaft von «Chape» ums Leben gekommen. 71 Menschen starben, darunter 19 Spieler und 24 Betreuer und Begleiter. Das Team war auf dem Weg zum Finalhinspiel um die Copa Sudaméricana im kolumbianischen Medellín. Die Chartermaschine stürzte wegen Treibstoffmangels wenige Kilometer vor dem Flughafen ab.