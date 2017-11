Mouscron (dpa) - Dem RSC Anderlecht ist die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München nur mit Mühe gelungen.

Dank eines späten Treffers gewann der Tabellen-Dritte der ersten belgischen Fußball-Liga bei Royal Mouscron-Péruwelz mit 2:1 (1:0). In der 80. Minute war Henry Onyekuru entscheidender Torschütze.

Die Anderlechter Führung durch Bruno (42.) hatte Omar Govea zuvor ausgeglichen (52.). Am Mittwoch bestreitet der deutsche Rekordmeister FC Bayern sein vorletztes Vorrundenspiel in der Königsklasse bei den Belgiern, die in der Gruppe B bislang punktlos auf dem letzten Platz liegen.