Glasgow (dpa) - Der schottische Fußballmeister Celtic Glasgow hat vier Tage vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern München (20:45 Uhr) einen knappen Sieg in der Scottish Premiership gefeiert.

Gegen den FC Dundee siegte das Team von Trainer Brendan Rodgers im heimischen Celtic Park mit 1:0 (0:0). Olivier Ntcham erzielte in der 61. Minute den entscheidenden Treffer. Celtic ist in der schottischen Liga nun seit 48 Spielen ungeschlagen und steht punktgleich mit dem Zweiten FC Aberdeen an der Tabellenspitze.