Barcelona/Bilbao (dpa) - Der als neuer Trainer des FC Barcelona gehandelte Ernesto Valverde hat nach eigener Aussage «Angebote von großen Clubs» vorliegen. Er sei sich aber noch mit keinem Verein einig, sagte der 53 Jahre alte Spanier.

Seinen Vertrag beim Primera-División-Club Athletic Bilbao werde er nicht verlängern. Über Barcelona wollte er aber nicht reden. «Das ist heute nicht der Tag dafür», betonte er vor Journalisten.

Die in Barcelona erscheinende Sportzeitung «Mundo Deportivo» berichtete, Valverde und Barça seien sich einig. Der neue Trainer werde einen Vertrag für zwei Spielzeiten mit Option auf ein drittes Jahr unterschreiben. Bei den Katalanen hört Trainer Luis Enrique auf eigenen Wunsch auf. Den Namen des neuen Trainers von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi will der Verein nach dem Pokal-Finale am Samstag gegen Deportivo Alavés bekanntgeben.

Valverde, der als Profi zwischen 1988 und 1990 für Barça stürmte, begann seine Trainerkarriere 2003 in Bilbao und coachte danach Espanyol Barcelona, Olympiakos Piräus, den FC Villarreal und den FC Valencia, bevor er 2013 wieder in Bilbao anheuerte. Mit Bilbao holte er 2015 den spanischen Supercup.