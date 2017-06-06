Tätlichkeit?
Arda Turan hat einen türkischen Journalisten im Flugzeug angegriffen.
Istanbul (dpa) - Der türkische Fußball-Profi Arda Turan soll einen Journalisten im Flugzeug körperlich attackiert haben. Dies berichten zahlreiche türkische Medien, unter anderem die Nachrichtenagentur DHA.
Nach einem Testspiel in Mazedonien war der Nationalmannschaftskapitän auf dem Weg nach Slowenien, um sich dort für das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Kosovo vorzubereiten. Im Flieger saß auch Bilal Mese, der für die Zeitung «Milliyet» arbeitet. Turan soll den 62-Jährigen schwer beleidigt und dann am Hals gepackt haben, bevor Passagiere dazwischengehen konnten.
In einer Stellungnahme auf Instagram schrieb Turan, was er getan habe, sei «vielleicht nicht richtig, aber ehrliches, ehrenvolles Verhalten». Mese kündigte der DHA gegenüber an, nach seiner Rückkehr in die Türkei sofort Anzeige gegen Turan zu erstatten. Laut «NTV Spor» war die Berichterstattung Meses nach der EM 2016 Grund für die Attacke. Damals soll es zwischen Nationaltrainer Fatih Terim und mehreren Spielern Unstimmigkeiten wegen der Auszahlung von Prämien gegeben haben.
(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..)#tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz...Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı...DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (Euro 2016)...Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin 3-5 kişiler...Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye...Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya gazetecilik aylar geçince unutuluyor ya...Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar...Yok öyle insanın, karekterine, ailesine değerlerine laf atmak...Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...Çünkü bu meslek olabilir...Ama aileme, değerlerime saldırmak olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiyeceğim...Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma, yüzüne, bağırarak, saldırarak cevap beklerim...Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış...Ha cevap aldım mı? YOK! Kıvırmaca...(klasik) Aylarca sayfa doldurdu ama karşımda iki kelime yok. Gerçi yarın konuşurlar, arkamdan! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de..Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez...Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs. olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI...Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır...İyi geceler...
Top Meldungen Sport
06.06.2017
12.04.2017
11.04.2017
03.04.2017
22.03.2017
Die WZ in Sozialen Netzwerken
Wetter
21.05.2017
14.05.2017
06.05.2017
21.04.2017
16.04.2017
VIDEOS SPORT
Specials
20.05.2017
13.05.2017
06.05.2017
Borussia Mönchengladbach holt einen Punkt gegen den FC Augsburg
29.04.2017
25.04.2017
DFB-Pokal: Aus für Gladbach im Halbfinale nach Elfmeterschießen
07.03.2017
Kinder der Kita Krützboomweg waren bei den Pinguinen zu Besuch
06.03.2017
26.02.2017
Fans der Krefeld Pinguine bedanken sich bei Herberts Vasiljevs
24.02.2017
Niederlage gegen DEG: Pinguine kehren mit roter Laterne heim
21.02.2017
20.05.2017
07.05.2017
28.04.2017
24.04.2017
13.04.2017
KONTAKT WESTDEUTSCHE ZEITUNG
() Registrierte Nutzer