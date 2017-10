Barcelona (dpa) - Der FC Barcelona hat vor leeren Rängen den siebten Sieg im siebten Spiel der spanischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. Angeführt von Superstar Lionel Messi siegten die Katalanen klar mit 3:0 (0:0) gegen UD Las Palmas.

Wegen der Unruhen beim umstrittenen Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens fand das Spiel ohne Zuschauer statt. Der Club wollte die Partie verschieben, dies sei jedoch nicht möglich gewesen, erklärte der FC Barcelona.

Der Argentinier Messi, der zu Beginn des Spiels eine Armbinde in den Nationalfarben Kataloniens trug, traf doppelt für Barça (70./77. Minute). Das 1:0 hatte Sergio Busquets nach einer Ecke erzielt (49.). Die Mannschaft um den deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen führt die Tabelle nach sieben Spieltagen mit der Maximalausbeute von 21 Punkten souverän an. Meister Real Madrid konnte den Rückstand mit einem Sieg am Abend gegen Espanyol auf sieben Zähler verkürzen.

«Indem wir vor leeren Rängen spielen, zeigt der Club, dass wir nicht damit einverstanden sind, dass das Spiel nicht verschoben wurde», sagte Club-Präsident Josep Maria Bartomeu. Die Liga habe dem Verein mit dem Abzug von sechs Punkten gedroht. Die Mannschaft hatte sich in Trikots in den Farben der katalanischen Flagge aufgewärmt. In Katalonien wurden beim teilsweise rabiaten Vorgehen der Polizei gegen Wähler und Demonstranten Hunderte Menschen verletzt.