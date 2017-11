Leganés (dpa) - Vier Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin hat der FC Barcelona seine Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft gefestigt.

Bei CD Leganes gewann die Elf mit dem deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen am Samstag souverän mit 3:0 (1:0). Stürmer Luis Suarez war mit einem Doppelpack (28./60. Minute) für die Katalanen erfolgreich. Paulinho erhöhte in der Schlussminute zum Endstand.

Am Mittwoch tritt das Team von Superstar Lionel Messi als Erster der Vorrundengruppe D in der Champions League bei Verfolger Juve an.