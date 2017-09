Prag (dpa) - Marc-André ter Stegen sieht in einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag beim FC Barcelona vor allem «Bestätigung und Wertschätzung». Der 25 Jahre alte deutsche Nationaltorwart hat bei den Katalanen einen Kontrakt bis 2022.

«Der Verein wollte das unbedingt und hat damit ein Zeichen gesetzt, dass er auf mich baut», sagte ter Stegen zu der Klausel. «Für den Club ist es eine Sicherheit, da vermutlich keiner jemals 180 Millionen Euro für einen Torwart zahlen wird», ergänzte der ehemalige Mönchengladbacher in einem Interview des Internetportals sportbuzzer.de.

«Der Markt ist momentan etwas wild, würde ich sagen. Und der Markt macht den Preis, nicht die Spieler. Jeder versucht, das Beste für sich rauszuholen», erklärte ter Stegen, dem Bundestrainer Joachim Löw für das WM-Qualifikationsspiel am Freitag in Prag gegen Tschechien den Platz in der Startelf eingeräumt hatte.