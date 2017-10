Bilbao (dpa) - Angeführt von Superstar Lionel Messi hat der FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft seinen achten Sieg im zehnten Spiel gefeiert und die Tabellenführung gefestigt.

Das Team um den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen setzte sich mit 2:0 (1:0) bei Herthas Europa-League-Gegner Athletic Bilbao durch. Messi brachte die Mannschaft von Ernesto Valverde gegen dessen Ex-Club in Führung (36. Minute), Paulinho erhöhte in der Nachspielzeit (90.+2). Barça baute seinen Vorsprung auf Titelverteidiger Real Madrid auf acht Zähler aus. Die Königlichen müssen am Sonntag noch bei Aufsteiger FC Girona antreten. Der FC Valencia hat als Tabellenzweiter vier Zähler Rückstand auf Barça.