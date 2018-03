Sydney (dpa) - Australiens Fußball-Nationaltrainer Bert van Marwijk hat Mathew Leckie und Robbie Kruse aus den deutschen Bundesligen in sein vorläufiges Aufgebot für die letzten beiden WM-Testspiele berufen.

Mittelfeldspieler Leckie von Hertha BSC und Stürmer Kruse vom VfL Bochum gehören zum 29-köpfigen vorläufigen Kader für die Partien gegen Norwegen und Kolumbien im März, den der Niederländer 100 Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel bekanntgab.

Auch der 38 Jahre alte Rekordtorschütze Tim Cahill und der Ex-Dortmunder Mitchell Langerak stehen im ersten Aufgebot, das van Marwijk als Nationalcoach nominiert hat. Der frühere BVB-Coach hatte das Amt im Januar übernommen, nachdem Ex-Nationalcoach Ange Postecoglou nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im November zurückgetreten war. Bei dem Turnier in Russland im Sommer treffen die Socceroos in der Gruppe C auf Frankreich, Peru und Dänemark.

Kommende Woche will van Marwijk seinen endgültigen Kader für die beiden Testspiele bekanntgeben. «Die Spiele sind eine große Chance für die Spieler, ihre Ansprüche für Russland zu unterstreichen», sagte van Marwijk. «Aber die Tür bleibt natürlich auch für alle Spieler offen, die bei diesen Partien nicht dabei sind.»