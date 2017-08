Madrid (dpa) - Der französische Fußball-Nationalspieler Antoine Griezmann ist nach seiner Gelb-Roten Karte im Auswärtsspiel seines Clubs Atlético Madrid beim FC Girona für zwei Spiele gesperrt worden, wie der spanische Verband mitteilte.

Griezmann hatte beim 2:2 zunächst die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe gesehen. Weil er anschließend über die Entscheidung meckerte, sah er Gelb-Rot. Der Angreifer wird nun in den kommenden Spielen in Las Palmas und Valencia fehlen. Im Heimspiel gegen Malaga am 17. September kehrt Griezmann zurück.