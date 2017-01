Copa del Rey Atlético Madrid souverän im Pokal: 3:0 gegen SC Eibar

Madrid (dpa) - Atlético Madrid hat sich eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug in die Vorschlussrunde des spanischen Fußball-Pokal-Wettbewerbs verschafft.

Der Achtelfinale-Gegner von Bayer Leverkusen in der Champions League setzte sich im Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen SD Eibar klar mit 3:0 (1:0) durch. Der Franzose Antoine Griezmann (28.), Angel Correa (60.) und Kevin Gameiro (67.) trafen für die Gastgeber. Das Rückspiel in der Runde der letzten Acht findet am kommenden Mittwoch statt.