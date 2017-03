Madrid (dpa) - Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner Atlético Madrid hat in der Primera Division einen Pflichtsieg eingefahren.

Beim 3:0 (1:0) gegen den FC Valencia traf Antoine Griezmann in der 10. und 83. Minute. Kevin Gameiro (48.) erzielte den weiteren Treffer für das Team von Trainer Diego Simeone.

In der spanischen Fußball-Liga rückte der Hauptstadt-Club damit wieder auf den vierten Platz. Tabellenführer FC Barcelona ist aber am 26. Spieltag schon um elf Punkte enteilt. In der Königsklasse kommt es nach dem 4:2-Erfolg der Spanier im Hinspiel am 15. März im Stadion Vicente Calderon zum zweiten Duell mit Bayer Leverkusen.