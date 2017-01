Sanchez trifft spät Arsenal schlägt Burnley 2:1

London (dpa) - Der FC Arsenal mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Shkodran Mustafi hat in der Nachspielzeit und in Unterzahl einen spektakulären 2:1-Sieg gegen den FC Burnley errungen.

Alexis Sanchez (90.+8) erzielte per Strafstoß den späten Siegtreffer, nachdem Arsenal erst in der 93. Minute den Ausgleich durch Andre Gray kassiert hatte.

Zuvor hatte Mustafi (59.) nach Vorlage von Özil für die Gunners getroffen. Kurz darauf hatte der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka für ein Foul an Burnleys Steven Defour seine zweite Rote Karte in dieser Saison gesehen. In der hektischen Schlussphase schickte der Schiedsrichter auch Arsenal-Trainer Arsène Wenger auf die Tribüne, weil Wenger nach dem Ausgleichstor heftig protestiert hatte. Durch den Sieg verbesserte sich Arsenal in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwei.