Rom (dpa) - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat eine antisemitische Klebe-Aktion im römischen Olympiastadion verurteilt. Der Vorfall wird Anhängern von Lazio Rom zugeschrieben.

«Ich komme nicht umhin, das nachdrücklich zu verurteilen, was geschehen ist in Rom, in Italien, wo eine Gruppe von Hooligans ein Bild von Anne Frank verwendet hat, um Anhänger eines anderen Sportteams zu verunglimpfen», sagte Tajani zu Beginn der Plenarsitzung in Straßburg. «Anne Frank als Beleidigung gegenüber einer anderen Gruppe einzusetzen, halte ich für sehr schwerwiegend.»

Jeder in der EU habe das Recht, seine Religion frei auszuüben, und auch die Juden gehörten zur Europäischen Union, sagte Tajani. «Ich bin stolz darauf, jüdische europäische Mitbürger zu haben. Und ich glaube, der Antisemitismus muss als schreckliche Erfahrung der Geschichte der Vergangenheit angehören.»

Die Aufkleber, die Anne Frank im Trikot von AS Rom zeigten und auf denen antisemitische Sprüche zu lesen waren, waren nach dem 3:0 (2:0)-Sieg von Lazio über Cagliari Calcio am 22. Oktober im Stadion der italienischen Hauptstadt entdeckt worden. Der italienische Fußballverband will den Vorfall untersuchen. «Das ist keine Kurve, das ist kein Fußball, das ist kein Sport. Raus mit den Antisemiten aus den Stadien», schrieb die Präsidentin der jüdischen Gemeinde in Rom, Ruth Dureghello, auf Twitter.

Lazio-Fans standen erst kürzlich wegen rassistischer Gesänge in der Kritik. Daher war die Nordkurve am Sonntag geschlossen. Auch am 5. November gegen Udinese Calcio bleibt die Curva Nord gesperrt.