Angers (dpa) - SCO Angers hat als erstes Team das Endspiel im französischen Pokal erreicht. Angers gewann gegen EA Guingamp mit 2:0 (1:0) und steht erstmals seit 60 Jahren wieder im Finale des nationalen Wettbewerbs.

Der Gegner wird am Mittwoch im Duell zwischen Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain und Borussia Dortmunds Champions-League-Bezwinger AS Monaco ermittelt.

Thomas Mangani brachte Angers in der 38. Minute in Führung. Eine Minute vor Schluss hatte Jimmy Briand die Chance zum Ausgleich, schoss aber einen Handelfmeter gegen den Pfosten (89.). Karl Toko Ekambi erzielte in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand (90.+2).