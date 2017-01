Algerien droht Aus Afrika-Cup: Senegal erstes Team im Viertelfinale

Franceville (dpa) - Senegal hat sich als erstes Team für das Viertelfinale beim Afrika-Cup in Gabun qualifiziert. Das Team setzte sich in Franceville gegen Simbabwe mit 2:0 (2:0) durch und kam in seinem zweiten Spiel in der Gruppe B zum zweiten Sieg.

Sadio Mané vom FC Liverpool und Henri Saivet vom AS St. Etienne machten mit ihrem Doppel-Schlag in der neunten und 13. Minute schon früh alles klar.

Dagegen muss die algerische Fußball-Nationalmannschaft das frühe Aus fürchten. In ihrem zweiten Spiel unterlag der Mitfavorit mit dem Schalker Nabil Bentaleb ebenfalls in Franceville Tunesien mit 1:2 (0:0). Schon in ihrer Auftaktbegegnung hatten sich die Algerier gegen Simbabwe mit einem 2:2 begnügen müssen.

Ein Eigentor von Kapitän Aissa Mandi (50.) von Betis Sevilla leitete Algeriens Niederlage gegen Tunesien ein. Naim Sliti (66.) vom OSC Lille erhöhte per Foulelfmeter für die Tunesier. Belgien-Legionär Sofiane Hanni vom RSC Anderlecht gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer.

Durch die Niederlage rutschte Algerien (1 Punkte) auf den vierten und letzten Platz in der Gruppe B und muss im letzten Vorrundenspiel am Montag gegen den Tabellenführer Senegal (6) unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf die K.o.-Runde zu haben. Im anderen Spiel treffen Tunesien (3) und Simbabw (1) aufeinander.