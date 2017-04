Amsterdam (dpa) - Dick Advocaat ist neuer Favorit auf den Posten des niederländischen Fußball-Nationaltrainers. Der 69-Jährige, schon zwei Mal Bondscoach, ist nach übereinstimmenden Medienberichten in den Niederlanden heißester Anwärter auf die Nachfolge von Danny Blind.

Blind war Ende März nach einer Niederlage in Bulgarien während der WM-Qualifikation von seinen Aufgaben entbunden worden.

Advocaat ist derzeit noch Trainer bei Fenerbahçe Istanbul, hat aber bereits angekündigt, seinen Vertrag in der Türkei nicht verlängern zu wollen. Am Wochenende führte Advocaat Gespräche mit dem Technischen Direktor des Verbandes, Hans van Breukelen.

Van Breukelen hatte zuvor auch mit Henk ten Cate gesprochen. Laut Medienberichten bot van Breukelen dem aktuellen Trainer von Al Jazira in Abu Dhabi dabei den Posten an, ruderte kurz darauf offenbar auf Druck aus der Verbandszentrale aber wieder zurück. Ten Cate beendete die Verhandlungen daraufhin. Zuvor hatten unter anderem bereits Frank de Boer, Ronald Koeman und Roger Schmidt abgesagt. Wunschkandidat Louis van Gaal will lieber einen mächtigen Posten im Verband.

Advocaat hatte im Sommer des vergangenen Jahres noch als Assistent unter Blind gearbeitet, ehe er überraschend in Istanbul unterschrieb. Der Schritt des ehemaligen Gladbacher Trainers war damals heftig kritisiert worden. Umso überraschender ist jetzt die Entwicklung, dass Advocaat zum dritten Mal nach 1993 bis 1995 und 2002 bis 2004 das Oranje-Team übernehmen soll. Die Niederlande drohen nach der EM 2016 auch die WM 2018 zu verpassen.