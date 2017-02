Mailand (dpa) - Nach einer Operation am linken Oberschenkelmuskel ist die Saison für den italienischen Fußball-Nationalspieler Giacomo Bonaventura vom AC Mailand beendet.

Es werde vier Monate dauern, bis der 27-Jährige sich von dem Eingriff erholt habe, teilte der italienische Erstligist mit. Bonaventura hatte sich die Verletzung am Sonntag in der Partie gegen Udinese Calcio zugezogen. Die Operation sei nötig gewesen, weil sich ein Oberschenkelmuskel komplett vom Knochen gelöst habe, erklärte der Club. Der Routinier bedankte sich für die Unterstützung der Fans. «Dank von ganzem Herzen auch an die Ärzte, Teamkollegen und an alle Mitglieder von Milan, für das, was ihr für mich getan habt», schrieb Bonaventura auf Twitter.