Metz (dpa) - Der frühere deutsche Nationalspieler Philipp Wollscheid spielt künftig für den französischen Erstligisten FC Metz. Der 28-Jährige unterzeichnete einen Dreijahresvertrag, wie sein neuer Arbeitgeber bestätigte.

Wollscheid stand zuletzt beim Premier-League-Club Stoke City unter Vertrag, war allerdings in der Vorsaison an den Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgeliehen. In Metz soll der Abwehrspieler künftig Simon Falette ersetzen, der zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. 2013 bestritt Wollscheid zwei Länderspiele für Deutschland.