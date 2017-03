Barcelona (dpa) - Herber Rückschlag für den spanischen Tabellenführer FC Barcelona: Vier Tage nach der geschichtsträchtigen 6:1-Aufholjagd in der Champions League gegen Paris St.-Germain haben die Katalanen beim abstiegsgefährdeten Deportivo La Coruña eine 1:2-Niederlage einstecken müssen.

Die Katalanen verloren in der Primera División mit 1:2 (0:1) - und könnten nun bereits am Sonntagabend die Tabellenführung wieder an den ewigen Rivalen Real Madrid verlieren. Der Ex-Hoffenheimer Joselu hatte die selbstbewusst auftretenden Gastgeber in der 40. Minute in Führung gebracht. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schaffte Luis Suárez zwar für Barça den Ausgleich (46.), aber Deportivo legte in der 74. Minute mit einem Kopfballtreffer ins kurze Eck von Álex Bergantiños nach. Die Schlussphase der Partie war von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten geprägt.

Barça verharrt nun in La Liga bei 60 Zählern, Real liegt bei 59, allerdings trafen die Königlichen am Abend im heimischen Bernabeu-Stadion noch auf Betis Sevilla. Torschütze Luis Sanchez wollte die Schuld für die überraschende Pleite nicht bei der kräftezehrenden Mittwoch-Partie in der Chamions League suchen. «Wir haben ihnen in der ersten Hälfte zuviel Raum gegeben. Sie kämpfen um das Überleben, also wussten wir, dass es hart sein würde. Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Wir werden das Handtuch nicht werfen», kündigte Stürmerstar aus Uruguay an.

Bereits am Vortag hatte der FC Sevilla im Rennen um die Meisterschaft zwei Punkte eingebüßt. Der Europa-League-Sieger kam im heimischen Stadion nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Aufsteiger CD Leganés hinaus und liegt als Dritter jetzt drei Punkte hinter Barcelona.

Gabriel hatte den Tabellen-16. in der dritten Minute überraschend in Führung gebracht, Sevilla schaffte nur noch den Ausgleich durch Stevan Jovetic (43.). Damit gelang dem Team keine gute Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag bei Leicester City. Die erste Partie hatte Sevilla 2:1 gewonnen.

Der Tabellenvierte Atlético Madrid war nur mit Mühe zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg beim Drittletzten FC Granada gekommen. Vier Tage vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen (4:2-Sieg im Hinspiel) erzielte der französische Nationalspieler Antoine Griezmann in der 84. Minute den Siegtreffer. In der Nachspielzeit sah Granadas ghanaischer Mittelfeldspieler Wakaso die Gelb-Rote Karte (90.+4).