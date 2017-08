Barcelona (dpa) - Lionel Messi widmete Neymar bereits voller Wehmut ein Kurzvideo aus gemeinsamen Zeiten beim FC Barcelona, nur die offizielle Bestätigung für dessen historischen 222-Millionen-Euro-Wechsel zu Paris Saint-Germain fehlt noch.

Zweifel am Rekordtransfer der Fußball-Geschichte waren nach einer medialen Mitteilungsoffensive der Katalanen aber nicht mehr angebracht. Neymar habe dem Verein mitgeteilt, ihn verlassen zu wollen, hieß es in einer Barça-Stellungnahme.

Der 25 Jahre alte Brasilianer verabschiedete sich bereits von seinen Teamkollegen, zusammen mit seinem Vater, der zugleich Neymars Berater ist, teilte er der Vereinsführung des FC Barcelona nach einem wochenlangen Hin und Her seine Entscheidung mit. Von PSG war indes weiterhin nichts zu hören. Der Club mit Scheich Nasser al-Chelaifi aus Katar an der Spitze dürfte sich eine exklusivere Verkündung dieses Mega-Deals, der die Grenzen des Vorstellbaren sprengt, gewünscht haben.

Der französischen Fachzeitung «L'Équipe» zufolge soll Neymar spätestens am 7. August in Paris vor dem Eiffelturm präsentiert werden. Neben der Ablösesumme von 222 Millionen soll Paris Neymar auch noch eine Wechselprämie von 100 Millionen und ein Nettogehalt von 30 Millionen Euro pro Jahr angeboten haben, berichteten Medien. Sein Vater soll zudem 40 Millionen Euro kassieren.

Noch gilt der Franzose Paul Pogba als teuerster Spieler der Welt. Er war im vergangenen Jahr von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt - für nicht mal die Hälfte, aber immer noch atemraubende 105 Millionen Euro. Zum Vergleich: Barcelona würde mit dem Verkauf Neymars 138,5 Millionen Euro Gewinn machen. Die große Fußball-Hoffnung Brasiliens war 2013 vom FC Santos gekommen.

Seitdem gewann er unter anderem einmal die Champions League, zweimal die nationale Meisterschaft und dreimal den spanischen Pokal mit dem Club. «Es war eine enorme Freude, all die Jahre mit Dir zu teilen», schrieb Mitspieler Messi am Mittwoch bei Instagram. Dazu postete er ein Video aus ruhm- und erfolgreichen gemeinsamen Zeiten und wünschte Neymar «viel Glück für die neue Etappe» in dessen Leben. «Wir sehen uns.»

Wenn es nach den Besitzern und Bossen von PSG geht, in der Champions League. Trotz zigfacher Versuche erreichte der Verein aus Frankreichs Hauptstadt noch nie das Finale. Mit Neymar soll es klappen.

Der Brasilianer hielt sich außerhalb des Barça-Büros allerdings ebenfalls noch bedeckt. Nachdem er am Vorabend von einem Werbeauftritt aus China nach Barcelona zurückgekehrt war, fuhr er am Mittwoch gegen 9.00 Uhr mit einem blauen deutschen Sportwagen auf dem Trainingsgelände Ciutat Esportiva Joan Gamper vor. Wie die Zeitung «AS» berichtete, war der Kurzbesuch samt Abschied schon nach 42 Minuten zu Ende.