Frankfurt/Main (dpa) - Würde sich der Fußball an seine eigenen Regeln halten, dürfte es einen Transfer-Sommer wie diesen gar nicht geben. Eigentlich darf ein Verein nicht mehr Geld ausgeben, als er einnimmt.

Eigentlich dürfen auch zwei Clubs aus ein und demselben Konzern nicht in einem Europacup-Wettbewerb starten. Und eigentlich ist es auch verboten, dass Investoren oder gar Fonds an Spielertransfers verdienen. All das ist in den Regeln des Weltverbands FIFA oder des europäischen Verbands UEFA so festgeschrieben.

Die Realität in diesem Sommer ist kurz vor dem Schließen des Transferfensters am Donnerstag aber: Paris Saint-Germain zahlt für nur einen einzigen Fußballer 222 Millionen Euro. RB Leipzig und RB Salzburg erhalten beide die Erlaubnis für die Champions League. Wie passt das zusammen? Wie lassen sich der Neymar-Transfer nach Paris und das sogenannte «Financial Fairplay» der UEFA noch vereinbaren? Müssten die Verbände nicht endlich aufhören, «uns und auch die Fans für dumm zu verkaufen?», wie Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl in der TV-Sendung «Sky 90» wetterte?

Der Rechtsanwalt Joachim Rain ist der Transfermarkts-Experte in der Kanzlei des führenden deutschen Sportjuristen Christoph Schickhardt in Ludwigsburg. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Der Neymar-Transfer ist sicher der Fall, bei dem das Financial Fairplay auf den Prüfstand kommt.» Bei dem sich zeigen wird, wie ernst es die Verbände mit ihren eigenen Regeln meinen. Oder wie einfach es für die Vereine weiterhin sein wird, diese Regeln zu umgehen.

«Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Transfers wie der von Neymar und das Financial Fairplay noch kompatibel sind», sagte Rain. «Das Financial Fairplay verlangt, dass Transferausgaben durch fußball- spezifische Einnahmen gedeckt werden, also durch Transfereinnahmen, Eintrittskarten-Verkäufe, Sponsoren-Verträge et cetera. Deshalb liegt die Vermutung sehr nahe, dass sich ein 222-Millionen-Transfer allein durch solche Einnahmen nicht refinanzieren lässt - selbst wenn man die Vorstellung zugrunde legen sollte, dass ganz Paris auf einmal in Neymar-Trikots zum Preis von 80 Euro pro Stück herumläuft.»

Der Anwalt hält das Financial Fairplay für eine gute Idee, die bislang noch nicht konsequent genug umgesetzt wurde. «Ich denke immer noch, dass es ein ernsthafter Plan war und ist», sagte Rain. «Aber natürlich ist es für die UEFA aus politischen Gründen schwierig, zu sagen: Wir schmeißen Vereine wie PSG, den AC Mailand oder Manchester City aus dem Europacup. Darunter würden die Attraktivität des Wettbewerbs und am Ende auch der eigene Geldbeutel leiden.»